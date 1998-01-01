عوض تبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون

رام الله / سما /

بحثت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين عصام عاشور تعزيز التعاون في مجال الاحصاء، بما يعكس متانة العلاقات الأخوية بين فلسطين ومصر، إضافة لإطلاعه على عمل جهاز الاحصاء.

وأعربت عوض، خلال اللقاء الذي عقد في المقر الرئيسي للجهاز بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، عن تقديرها العميق وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته للمواقف المصرية، الثابتة والداعمة دوماً لشعبنا وقضيته العادلة على المستويات كافة، مؤكدة حرص المؤسسة الاحصائية الفلسطينية على مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال الإحصاء.

من جانبه، أكد عاشور عمق العلاقات بين الشعبين والقيادتين المصرية والفلسطينية، وحرص مصر على تطويرها، وشدد على استمرار الدعم الذي تقدمه مصر لفلسطين وقضيتها على كافة الصعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليماته الواضحة بخصوص مساعدة ومساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وفقا للمرجعيات الدولية.