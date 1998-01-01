مجدلاني يبحث مع ممثل سويسرا اخر المستجدات

رام الله / سما /

بحث الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، مع ممثل سويسرا لدى دولة فلسطين جوليان توني، آخر المستجدات السياسية، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين .

وقال مجدلاني خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، إن ما يحدث في قطاع غزة هو حراك مجتمعي طبيعي في ظل حكم حركة حماس والاجراءات التي تقوم بها من فرض ضرائبها، والغلاء، وتدني مستوى المعيشة، وتفشي البطالة، والسياسة الفئوية التي تتبعها، والتضييق على الحريات، مشيرا الى ان الهدف من ذلك الحراك هو تحسين الحياة للمواطنين، وتحديدا فئة الشباب التي فقدت أي امل نحو المستقبل .

واوضح مجدلاني ان ما تقوم به حماس من قمع وبطش للحراك المجتمعي، امر بغاية الخطورة ويهدد النسيج المجتمعي والسلم الاهلي، حيث تفرض الاقامة الجبرية على البعض، وتداهم منازل العائلات، وما يشهده ذلك من حالة ترويع للأطفال والنساء، بل والاخطر هو الايعاز لعناصرها بالمشاركة بالقمع .

وأشار مجدلاني الى ان استمرار هذه السياسة يعتبر امعان في محاربة شعب بأكمله ، وهي ناتجة عن عقلية ظلامية ، وأمام حماس للخروج من مأزقها العودة للشرعية وانهاء الانقسام، بدل ان تراهن على اجندات خارجية وتقديم المزيد من التنازلات للاحتلال، فالشرعية الفلسطينية هي اقرب وأقصر الطرق .

وعلى صعيد اخر، قال مجدلاني أن الحكومة الفلسطينية المنتظرة أمامها تحديات سياسية، واقتصادية كبيرة، وبحاجة إلى من هو قادر على تحمل المسؤولية الوطنية، والعمل بروح ايجابية، مشيرا الى أن كتاب تكليف الرئيس للحكومة بمثابة برنامج عمل يمكن البناء عليه .

من جانبه، قال توني أن الاوضاع في قطاع غزة التي زارها الاسبوع الماضي فعلا في غاية الصعوبة نتيجة الفقر والبطالة ، وهذا يتطلب المعالجة الفورية والدقيقة لحياة الناس هناك .