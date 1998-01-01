نتنياهو يزور مسرح عملية "أريئيل" و هذا أبرز ما قاله ..

القدس المحتلة / سما /

زار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين مسرح عملية "أريئيل" التي نفذها شاب فلسطيني بعد الاستيلاء على سلاح أحد الجنود وقتل خلالها 3 إسرائيلين وأصاب رابعاً قبل الانسحاب.

وقال نتنياهو من المفترق الذي جرت عليه عملية إطلاق النار حسب القناة 13 العبرية: "نحن نستخلص كل الدروس والشاباك يعرف هوية المنفذ ومكان إقامته ونلاحقه عن كثب وأعطيت تعليمات لتدمير منزل عائلته".

وأضاف: "هؤلاء لن يقتلعونا من هنا والعكس سيحدث.. غدا نبدأ في بناء 840 وحدة سكنية في حي جديد.. إجابتنا بسيطة، وكلما أجبنا كانت أكبر".

وتابع: "نحن نتعلم الدروس لا أريد الخوض فيها.. هناك مأساة كبيرة جدا للعائلات الإسرائيلية".