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نتنياهو يزور مسرح عملية "أريئيل" و هذا أبرز ما قاله ..

الإثنين 18 مارس 2019 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزور مسرح عملية "أريئيل" و هذا أبرز ما قاله ..


القدس المحتلة / سما /

زار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين مسرح عملية "أريئيل" التي نفذها شاب فلسطيني بعد الاستيلاء على سلاح أحد الجنود وقتل خلالها 3 إسرائيلين وأصاب رابعاً قبل الانسحاب.

وقال نتنياهو من المفترق الذي جرت عليه عملية إطلاق النار حسب القناة 13 العبرية: "نحن نستخلص كل الدروس والشاباك يعرف هوية المنفذ ومكان إقامته ونلاحقه عن كثب وأعطيت تعليمات لتدمير منزل عائلته".

وأضاف: "هؤلاء لن يقتلعونا من هنا والعكس سيحدث.. غدا نبدأ في بناء 840 وحدة سكنية في حي جديد.. إجابتنا بسيطة، وكلما أجبنا كانت أكبر".

وتابع: "نحن نتعلم الدروس لا أريد الخوض فيها.. هناك مأساة كبيرة جدا للعائلات الإسرائيلية".

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