الإسلامية المسيحية توقع اتفاقية تعاون مع معهد القدس للدراسات والأبحاث

رام الله / سما /

وقعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ممثلةً بأمينها العام الدكتور حنا عيسى اليوم الإثنين الموافق 18/3/2019م، اتفاقية تعاون مع معهد القدس للدراسات والأبحاث التابع لجامعة القدس ممثلة برئيس مجلس أمناء الجامعة، رئيس مجلس الإدارة للمعهد الأستاذ أحمد قريع، في مقر المعهد بجامعة القدس.

وأكد الأمين العام د. عيسى على أهمية الاتفاقية الموقعة، لما لجامعة القدس من دور رائد في المنطقة بتعدد تخصصاتها والخدمات الأكاديمية التي تقدمها للطلبة والمجتمع المحلي، مشيراً إلى جهود الجامعة في النهوض بالبحث العلمي فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بمدينة القدس والمجتمع المقدسي.

وأشار الأمين العام إلى أن الأوقاف الإسلامية والمسيحية تشكل نسبة عالية من المدينة المقدسة، وما يتطلبه الأمر للمحافظة عليها وتعزيزصمود المقدسيين للمحافظة عليها من التهويد والمصادرة.

وأكد د. عيسى على أهمية تكامل المؤسسات الوطنية وتعاضد جهودها في خدمة الأهداف الواحدة والمشتركة في المحافظة على عروبة المدينة المقدسة، مشيراً إلى وجود مخزون كبير وعريق من الدراسات والبحوث والاحصاءات للقدس بشكل عام والبلدة القديمة خاصة لدى الهيئة الإسلامية المسيحية.

وثمن رئيس جامعة القدس البرفيسور عماد أبو كشك الاتفاقية الموقعة، لما سيكون لها من أثر في الحفاظ على تراث وتاريخ مدينة القدس ومقدساتها ضد ما يترصدها من عمليات التهويد الممنهجة.