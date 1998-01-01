غدا.. استئناف الحراك البحري بالقطاع

غزة / سما /

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار استئناف الحراك البحري رقم 26 الذي سينطلق غدا الثلاثاء الساعة الثالثة عصراً في مخيم هربيا البحري شمال غرب غزة.

وأكدت الهيئة في اعقاب اجتماعها الدوري لتقييم المسيرات والتحضير لمليونية الأرض والعودة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار كخيار وطني لجماهير شعبنا الفلسطيني للتأكيد على التمسك بثوابت شعبنا والحفاظ على المشروع الوطني إلى جانب كسر الحصار الكامل عن قطاع غزة.

ودعت في بيان لها الى التحشيد الواسع وبجهد كبير لإحياء يوم الأرض والعودة الذي يصادف يوم السبت 30 اذار القادم بمليونية تضمها المخيمات الخمس على امتداد شرق قطاع غزة مؤكدة الحفاظ على سلمية وشعبية مسيرات العودة بأنشطتها المختلفة والحرص على تجنيب أبناء شعبنا التعرض لأي اعتداءات يرتكبها قناصة الاحتلال.

ووجهت التحية الى أبطال عملية سلفيت التي تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال.