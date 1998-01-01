يوسف: وفود عربية وأوروبية تضامنية تصل غزة قريبًا

غزة / سما /

أعلن رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة عصام يوسف أن قافلة أميال من الابتسامات تُجهز عدة وفود للدخول إلى قطاعغزة عبر معبر رفح البري، بعد موافقة السلطات المصرية.

وقال يوسف في تصريح صحفي صدر عنه الاثنين، إن وفود طبية من الجزائر والأردن، ومتضامنين من أوروبا ودول مختلفة، إلى جانب مساعدات طبية ستصل قريبا غزة.

وشدد على أن هدف هذه الوفود رفع الحصار عن غزة ومحاولة تقديم العون والمساعدة للسكان الذين يعانون جراء الظلم والمعاناة والحصار الإسرائيلي.

وذكر يوسف، أن المساعدات الطبية ستشمل كميات من الأدوية المفقودة في مستودعات الصحة، إضافة لعربات كهربائية ومركبات لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.