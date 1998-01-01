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العالول: اهالي غزة ثاروا لكرامتهم حين بدأت المقاومة تفاوض المحتل

الإثنين 18 مارس 2019 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: اهالي غزة ثاروا لكرامتهم حين بدأت المقاومة تفاوض المحتل


رام الله / سما /

 اعتبر نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ما يجري في المحافظات الجنوبية عنفا غير مسبوق وحالة "ارهاب" حقيقية من قبل حماس التي تعتدي على أبناء الشعب.

وأضاف العالول أن اسباب استكانة أبناء الشعب بغزة كانت تحت شعار وجود مقاومة ضد الاحتلال لكن هذه المقاومة انتهت وباتت تجري محادثات مع الاحتلال
من تحت الطاولة، مشيرا إلى أن حاجز الخوف قد كسره المواطن ليثأر لكرامته المهدورة منذ 11 عاما.

في سياق اخر قال إن اجراءات الاحتلال في محافظتي سلفيت ونابلس يوم الاحد وعزلها لعدد من القرى ومحاولة مجموعات المستوطنين الاعتداء على المواطنين شكلت ساعات مقلقة لأبناء الشعب ووضعت لجان الحراسة في حالة استنفار لمواجهة ذلك.

وفيما يتعلق بقرار محكمة الاحتلال اغلاق مبنى باب الرحمة، رفض العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح يوم الاثنين ، هذا القرار واعتبره
جزءا من اجراءات الاحتلال التي تهدف لفرض واقع وتثبيته على الأرض، مشددا في السياق على أنه سيتم مواجهة هذا القرار بكل قوة.

وشدد العالول على أن محاكم الاحتلال مزورة وقراراتها غير قانونية في محاولة منها لتشريع الاحتلال واجراءاته.
 

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