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الحملة الشعبية لمقاومة الجدار تستنكر هدم بئر مياه بالخليل

الإثنين 18 مارس 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

استنكرت الحملة الشعبية لمقاومة الجدار في مسافر يطا ما قامت به قوات الاحتلال بهدم بئر تجميع ماء يعود للمواطن فريد زعل جبور في قرية ام نير القريبة من سوسيا جنوب الخليل.

وقال جميل نواجعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل ان ما قامت به قوات الاحتلال من هدم هذا البئر يهدف لسياسة اغلاق مصادر الماء بالقرية ضمن حملتهم لتهجير اهالي القرية والعمل على مصادرة اراضيهم.

واشار نواجعة الى مخاطر الإجراءات الإسرائيلية التي تجري في مناطق مسافر يطا والقرى المجاورة، والتي تستهدف ممارسة التطهير العرقي ضد الشعب في مناطق واسعة.

ودعا الدكتور عثمان ابو صبحة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل لزيادة توفير الموارد والاهتمام في دعم صمود الاهالي في القرية ام نير المهددة بالمصادرة والقرى المجاورة والتي تمثل نسبة كبيرة من اراضي محافظة الخليل التي تقوم الاحتلال بممارساتها العنصرية لمصادرتهم .

#الحملة الشعبية

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