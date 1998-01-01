اختتام بطولة فلسطين الأولى في لعبة الجيوجيتسو للناشئين

رام الله / سما /

اختتمت لجنة الجيوجيتسو المنبثقة عن اتحاد الجودو الفلسطيني، بطولة فلسطين الأولى للناشئين في لعبة الجيوجيسو التي اقامتها في صالة رام الله الترويحية (ابسا)، وسط اجواء الفرح والسرور بين اللاعبين والأهالي حيث شارك في البطولة اكثر من (30) لاعبا من كلا الجنسين وبعض الحالات الخاصة، .

وأعرب رئيس لجنة الجيوجيتسو غسان ابو مطر عن رضاه التام لما حققته البطولة من نجاحٍ وشكر كل الداعمين للبطولة وهم: شركة كوكا كولا، مطعم ابو همام ونادي شعفاط .

بدوره هنأ رئيس الاتحاد معاوية القواسمة رئيس وأعضاء لجنة الجيوجيتسو على التنظيم والنجاح كما هنأ اللاعبين وأولياء امورهم على المستوى الفني الرفيع الذي ظهروا به.

وفي الختام تم تقليد اللاعبين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.