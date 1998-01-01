العاملون بهذه المهن الأكثر خيانة زوجية

وكالات / سما /

الخيانة الزوجية الشبح الذي يهدد أي علاقة عاطفية في العالم، أفعال وعوامل ومواقف مختلفة تؤدي إلى للخيانة، ولكن غير المتوقع أن يكونمن بين هذه العوامل هي طبيعة عمل الأزواج.

فقد أشارت دراسة حديثة أجراها موقع "آشلي ماداسيون" إلى أن الخيانة تختلف على حسب المهنة التي يمتهنها الأزواج، فالأزواج الذين يعملون في الأعمال الحرفية مثل السباكة والبناء واللحام وغيرهم، يأتون في المرتبة الأولى في الخيانة الزوجية.

ويأتي في المرتبة الثانية الأطباء، كما احتل الثلاث المراتب الأولى العاملون في قطاع ريادة الأعمال، وذلك لأن هؤلاء الأشخاص يتعرفون على أشخاص كثيرين ويتقربون منهم، أما المرتبة الثالثة فقد احتلها الأشخاص الذين يشتغلون في قطاع التكنولوجيا والمعلومات.

أما الذين يشتغلون في قطاع التسويق والعمل الاجتماعي والفندقي في المرتبة الـ12، ويأتي بعدهم العاملون في قطاع المال والتعليم.

بينما الذين يعتبرون الأكثر وفاءً وأقل خيانة هم العاملون في السياسة والثقافة والفن.