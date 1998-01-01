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آيزنكوت: حزب الله خطط لاحتلال الجليل بـ 5 آلاف مسلح

الإثنين 18 مارس 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آيزنكوت: حزب الله خطط لاحتلال الجليل بـ 5 آلاف مسلح


القدس المحتلة / سما /

قال غادي آيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته حديثًا، اليوم الاثنين، إن حزب الله خطط لاحتلال مناطق الجليل من خلال تسلل 5 آلاف مسلح عبر أنفاق حفرها الحزب.

واضاف ايزنكوت ان حزب الله يخطط لتسلل ما بين 5-6 الاف جندي الى اسرائيل والسيطرة على الجليل وليس عمليات خطف انما عملية استراتيجية.

وبين آيزنكوت في مؤتمر أمني بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة رئيس الموساد السابق مئير داغان، أن الجيش الإسرائيلي نجح في إفشال هذه الخطة بشكل كبير بعد أن دمر الأنفاق التي حفرها الحزب لتنفيذ خطته مشيرًا إلى أن تلك الخطة وضعها الحزب منذ 4 سنوات، وتم معرفة كافة تفاصيلها وبناءً عليها تم علاجها بتدمير الأنفاق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأشار آيزنكوت، إلى أن حزب الله يمثل تهديدًا خطيرًا، وهو منظمة قوية اكتسبت خبرة ميدانية وعملية كبيرة من خلال التدخل في سوريا والعراق.

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