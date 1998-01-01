لأول مرة .. هانى شاكر يحيى حفلا غنائيا بالسعودية

وكالات / سما /

يُحيى أمير الغناء العربى المطرب هانى شاكر حفلا غنائيا ضخما يوم 26 مارس الحالى فى السعودية بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددا من أغانيه القديمة والحديثة من ضمنها "نسيانك صعب، بحبك أنا، لسه بتسألى، على الضحكاية، بعد حبك، وعد منى، امرك، لو روحت بعيد".

من ناحية أخرى يتعاون هانى شاكر مع الشاعر ناصر الجيل فى أغنية جديدة تحمل اسم "شبهك أوى"، ومن المقرر طرحها قريبا على طريقة السينجل وهى من ألحان محمد ضياء وتوزيع باسم منير، وتنتمى الأغنية إلى طبيعة الأعمال الرومانسية الذى تعود عليها شاكر فى معظم أغانيه.