ماذا حصل لتعود قضية أحمد عز وزينة إلى الواجهة مجدداً؟

وكالات / سما /

أقام محامي الفنان أحمد عز دعوى “تخفيض نفقة” طفلي الفنانة زينة وطلب خلال الجلسة برفض دعوى الزيادة، وقدم شهادة تحركات تثبت سفر المُدعية إلى خارج البلاد رفقة توأمها أكثر من 4 مرات خلال العام الواحد، وهو ما يخالف ما تدّعيه بطلب الزيادة بزعم أن النفقة لا تكفي.

جاء ذلك بعد أن قررت محكمة أسرة مدينة نصر، حجز الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد عز، والتي تطلب فيها زيادة نفقة طفليها التوأم زين الدين وعز الدين، إلى جلسة 30 آذار (مارس) الجاري للنطق بالحكم.

وأوضح محامي عز أن أعباء موكله المالية زادت، بعدما حصلت زينة على حكم مصروفات دراسية لطفليها بمقدار 29 ألف جنيه إسترليني عن العام الماضي، وما زال مستأنفا وطلب القضاء برفض دعوى الزيادة والحكم له بطلباته بدعوى التخفيض.