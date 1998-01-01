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دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وغياب عمرو دياب يثير التساؤلات

الإثنين 18 مارس 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وغياب عمرو دياب يثير التساؤلات


وكالات / سما /

فتح احتفال الفنانة المصرية دينا الشربيني بعيد ميلادها خلال الساعات الماضية، باب الجدل بسبب غياب مواطنها الفنان عمرو دياب عن المناسبة، خاصة في ظل العلاقة التي تجمعهما سويًّا خلال الفترة الماضية، وتواجدهما معًا في الكثير من الحفلات والسفريات، وسط حالة من الغموض حول طبيعة العلاقة.

ونشر الفنان المصري عمر السعيد عبر صفحته الرسمية بموقع نشر وتبادل الصور "إنستغرام" مقطع فيديو مقتضبًا لدينا الشربيني، وهي تحتفل بعيد ميلادها، وتشعل ألعابًا نارية.

وكتب السعيد تعليقًا على المقطع "هبي بيرث داي دينا.. وعلى رأي الهضبة.. يتعلموا يتعلموا"، في إشارة منه لأغنية عمرو دياب "يتعلموا يتعلموا".

وتسبب نشر المقطع في حديث المتابعين عن غياب عمرو دياب، الملقب بالهضبة، إذ جاءت التعليقات "فين عمرو دياب.. إشمعنى هيا تحضر عيد ميلاده وتعمله مفاجأة وهوه لا؟؟؟؟؟“، و“أنا مش زعلانة أنا بحب عمرو دياب جدًا وبحب دينا كمان معنديش مشكلة في ارتباطهم بس المفروض زي ما عملتله عيد ميلاده يعملها أحلى عيد ميلاد.. ربنا يسعدهم يا رب مع بعض".

يذكر أن دينا الشربيني تواصل حاليًّا تصوير مسلسل "زي الشمس"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتجسد من خلاله دور محامية.

#دينا الشربيني #عمرو دياب

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