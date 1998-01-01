إدارة "سجن ريمون" تنقل أسرى قسم "1" إلى "7" بعد تركيب أجهزة تشويش داخله

رام الله / سما /

نقلت إدارة سجن "ريمون" الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، جميع الأسرى القابعين في قسم رقم (1) بالسجن، إلى قسم رقم (7) بعد تركيب أجهزة تشويش داخله .

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن حالة من التوتر والاستفزاز تسود صفوف الأسرى في السجن، بعد عملية النقل وتركيب اجهزة التشويش داخل القسم "7".

وأضافت في بيان، أن إدارة سجون الاحتلال عمدت منذ مطلع العام الجاري الى تركيب اجهزة تشويش في عدة سجون: كالنقب، وريمون، وعوفر، بناء على توصيات ما تسمى "بلجنة أردان" لتضييق الخناق على المعتقلين، ما تسبب بحالة من الضغط والتوتر في صفوف الحركة الأسيرة، كونها تسبب للأسرى أوجاع في الرأس، وقد تتسبب أمراض مزمنة وخطيرة على المدى البعيد.