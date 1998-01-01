إفتتاح أصغر طريق سريع في العالم

وكالات / سما /

إفتتح أصغر طريق سريع في العالم في رومانيا، يبلغ عرضه متراً واحداً فقط، وأنشئ على نفقة أحد رجال الأعمال، احتجاجاً على البنية التحتية السيّئة للطرق السريعة في البلاد، وبهدف إحداثٍ ضجّة ضد الإهمال الحكومي، في مدينة سوتشافا شمالي البلاد.

وقال رجل الأعمال، ستيفان مانداتشي (33 عاماً)، إن تشييد الطريق كلفه نحو 5 آلاف دولار، معبراً عن سخطه من وضع شبكة الطرق السريعة في رومانيا عموماً، وفي مسقط رأسه مولدافيا على وجه الخصوص، بحسب ما نقلت "بي بي سي".

وأطلق رجل الأعمال حملةً تحت شعار "رومانيا تريد طرقاً سريعة"، وطلب من المواطنين الاحتجاج معه، والتوقف عن العمل لمدة 15 دقيقة، يوم الجمعة الماضي، عندما كان يفتتح طريقه.

حضر حفل الافتتاح المئات من السكان، وشُيّد الطريق الصغير بجانب أحد الطرق الرئيسية المزدحمة، ووضع بجانبه سيارتان متصادمتان في حادِث، وبالقرب منهما سيارة نقل موتى وسيارة إسعاف لإيصال رسالة للحكومة بأن طرق رومانيا أصبحت طرقاً للموت.

من جهته، وصف وزير النقل في رومانيا، الطريق الصغير بأنه "غير قانوني" لعدم وجود تصاريح لتشييده، غير أنه أكد تفهمه للرسالة المستهدفة من الطريق.

وتوجد في رومانيا أقصر شبكة طرق سريعة في الاتحاد الأوروبي، إذ يبلغ طولها 806 كم فقط في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن مساحة أراضيها تساوي مساحة بريطانيا تقريباً.

وبحسب معطيات المفوضيّة الأوروبية، تتصدّر رومانيا القائمة السوداء للبلدان، في ما يتعلّق بعدد الحوادث على الطرق داخل الاتحاد الأوروبي.

وعام 2017، سجلت رومانيا 98 حالة وفاة لكل مليون نسمة بسبب حوادث الطرق، وهو ضعف متوسط الاتحاد الأوروبي وأكثر من ثلاثة أضعاف مثيله في بريطانيا.