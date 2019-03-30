إعلان موعد العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين و موعد شهر رمضان

رام الله / سما /

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بدء العمل بالتوقيت الصيفي يوم السبت 30/3/2019، على أن يتم تحريك عقارب الساعة 60 دقيقة للأمام.

وحسب بيان الحكومة، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين يوم السبت 30/3/2019 بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الجمعة/السبت.

في سياق اخر قال الدكتور عبد الله المسند استاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم انه المقرر ان يكون يوم السادس من مايو المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك ، فيما سيحل عيد الفطر السعيد في الرابع من يونيو المقبل.

وتوقع المسند ان لا يتم شهر رمضان هذا العام 30 يوماً وستكون بدايته يوم الاثنين الموافق السادس من مايو المقبل ونهايته يوم الاثنين الموافق الثالث من يونيو المقبل ، شريطة ألا تحمل السماء سحباً أو أتربية تحول دون رؤية هلال رمضان في يوم الترائي 29 رمضان – 3 يونيو.