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الخارجية تُدين تصريحات السياسيين الإسرائيليين العنصرية ضد شعبنا وحقوقه وقيادته

الإثنين 18 مارس 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأقسى العبارات التصريحات العنصرية التي أطلقها عدد من السياسيين الإسرائيليين بحق شعبنا وحقوقه وقيادته.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إن ما صدر عن زعيم حزب الاتحاد الوطني "بتسلئيل سموتريتش"، ومهاجمته للقيادة والسلطة والدعوة إلى (اسقاطها)، هو امتداد لحملات الكراهية التي تروج لها الحكومة الاسرائيلية برئاسة نتنياهو وماكينتها الاعلامية التحريضية.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات حملة التحريض والعنصرية ضد شعبنا، التي نرى ترجماتها يوميا على الأرض من قبل ميليشيات المستوطنين المسلحة واعتداءاتها الاستفزازية العنصرية على القرى والبلدات الفلسطينية وممتلكات المواطنين وأرضهم، ومن قبل قوات الاحتلال التي قطعت أوصال الضفة الغربية المحتلة وحولت المدن والبلدات الفلسطينية إلى سجون حقيقية، وسط تصعيد ممنهج في العقوبات الجماعية التي تفرضها على أبناء شعبنا.

وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال تواصل تمردها واستخفافها بالشرعية الدولية وقراراتها، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وانقلابها على الاتفاقيات الموقعة، وتعميق نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة.

#وزارة الخارجية

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