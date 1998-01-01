احمى نفسك من مضاعفات السكرى فى 6 خطوات

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التغيرات في نسبة السكر في الدم يمكن أن تلحق الضرر بجسمك وتزيد من خطر إصابتك بمضاعفات مرض السكري من النوع الثانى، لذا يجب أن تتعلم إدارة وضبط معدلات السكر لحماية نفسك من هذه المضاعفات، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لحماية جسمك من مضاعفات مرض السكرى من النوع الثانى، بحسب موقع "Every day health".

يجب أن تقوم بإدارة السكري من النوع الثاني بأكثر من مجرد تنظيم نسبة السكر في الدم، وإذا ارتفع معدل السكر في دمك، فإن جميع أعضاءك معرضة للمضاعفات، لذلك عليك أن تكون متيقظاً بشأن عمليات الفحص الذاتي لتحديد العلامات المبكرة لمضاعفات مرض السكري، والتي غالبا ما يكون من السهل تجاهلها.

1- احمى دماغك من مرض السكري

مرض السكري يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى 4 أضعاف، ويزيد أيضًا من فرص إصابتك بالخرف أو الضعف الإدراكي، وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة PLoS ONE في عام 2013 أنه كلما ارتفع مستوى السكر في الدم لديك، زاد خطر تلف دماغك.

وللحفاظ على صحة عقلك بشكل جيد مع مرض السكري من النوع الثانى ، يجب أن تركز على الحفاظ على نسبة السكر في الدم وضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية ضمن النطاق الطبيعي لتعزيز صحة الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ.

2- مرض السكري وعينيك

ما يصل إلى 45 % من المصابين بالسكري يصابون باعتلال الشبكية، وهو تلف في الأوعية الدموية في العين بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، أنت أيضا أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين والجلوكوما، كل هذه المضاعفات الناجمة عن مرض السكري يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر، بما في ذلك العمى.

و للحفاظ على صحة عينيك ، راجع طبيب العيون لإجراء فحوصات منتظمة للعين مع السيطرة على نسبة السكر في الدم ومستويات الكولسترول وضغط الدم.

3-مرض السكري وقلبك

مرض السكري يزيد من خطر حدوث انسداد في الشرايين الرئيسية للقلب ويمكن أن يؤثر أيضًا على قدرة القلب على ضخ الدم بشكل صحيح، يمكن أن يتسبب مرض السكري من النوع الثاني الذي يتم التحكم فيه بشكل سيء في تلف الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية، والحل هو التركيز على اتباع نظام غذائي صحي للقلب وممارسة التمارين بانتظام ، وتناول الأدوية حسب التوجيهات، والحفاظ على فحص الكوليسترول وضغط الدم والدهون الثلاثية.

4- مرض السكري والكلى

تتلقى الكليتين الدم من الأوعية الدموية الأصغر التي تتضرر بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذا من المهم أن يتم فحص هذه الأعضاء بانتظام، حيث تفرز الكلى التالفة البروتين في البول، لذا فإن زيارة الطبيب لإجراء فحوصات البول بانتظام أمر مهم للكشف المبكر عن مشاكل الكلى وعلاجها، ولحماية كليتيك، احتفظ بسكر الدم وضغط الدم منتظماً، لأن كلاهما يلعب دورًا كبيرًا في وظائف الكلى.

5- مرض السكري والسمنة

تزيد السمنة من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري، ويؤدي السكري إلى زيادة الوزن خاصة في منطقة البطن، حيث أن وجود محيط خصر أكبر يزيد من مقاومة الأنسولين، وبالتالي فإن الجسم لا يستجيب بشكل جيد لآثار الأنسولين التي تخفض نسبة الجلوكوز، ويستلزم الأمر المزيد والمزيد من الأنسولين لخفض نسبة السكر في الدم، لذا تحكم في وزنك من خلال ممارسة الكثير من التمارين- على الأقل 150 دقيقة في الأسبوع - واتباع نظام غذائي قليل الدسم لمرض السكري من النوع الثانى.

6- مرض السكري وقدميك

تعتبر الأعصاب والأوعية الدموية الموجودة في قدميك من أكثر الأعضاء التى تتأثر بمضاعفات مرض السكري أو التسبب في تنميل أو وخز أو فقدان الإحساس، كما إنها ليست من الأعراض التي تنضبط بسهولة شديدة مع التحكم في نسبة السكر في الدم، لذلك عليك الانتباه إلى قدميك والمتابعة مع الطبيب.