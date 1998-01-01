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الاحتلال يهدم منازل في وادي عارة بمنطقة المثلث الشمالي

الإثنين 18 مارس 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منازل في وادي عارة بمنطقة المثلث الشمالي


القدس المحتلة / سما /

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بناية تحوي 5 وحدات سكنية، كان يقطنها العديد من السكان الذين باتوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ومنزلا قيد الإنشاء، بذريعة البناء دون ترخيص في قرية خور صقر بين بلدتي عرعرة وعين السهلة بمنطقة وادي عارة صباح اليوم، الإثنين.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في منطقة وادي عارة، أحمد ملحم، لـ"عرب 48" إن " قوات الهدم قامت، صباح اليوم، بهدم مبنى يشمل خمسة بيوت، كذلك قامت بهدم مبنى قد الإنشاء، وجدارا قيد الإنشاء".

وأكد أن "العشرات من أهالي خور صقر وعرعرة وعارة تجمهروا بالقرب من مكان الهدم ومنعتهم الشرطة من الاقتراب". 

وختم ملحم بالقول: "نستفيق صباح كل يوم على جريمة هدم أخرى لبيت بذات الذريعة التي تتخذها الحكومة. قضية المباني التي هدمت، اليوم، كانت تدار في أروقة المحاكم منذ فترة ولم تتوصل لحلول بسبب تعنت السلطات بالهدم. حذرنا في السابق من تضييق الخناق فيما يتعلق بالهدم وخاصة بعد سن 'قانون كمينتس' وهذه السياسة إذا لم تتوفر بشأنها استراتيجية من قبل السلطات المحلية العربية ولجان التنظيم والبناء فيها فسوف يستمر الهدم وتتواصل معاناة الأهالي".

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