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كلوب يوضح موقفه من تدريب بايرن ميونخ

الإثنين 18 مارس 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يوضح موقفه من تدريب بايرن ميونخ


وكالات / سما /

نفى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إمكانية تدريب بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم الحالي خلفاً للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المهدد بالإقالة بعد الإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعرب فرانس بيكنباور أسطورة بايرن ميونخ والكرة الألمانية عن رغبته في عودة كلوب لألمانيا من أجل تدريب الفريق البافاري، كما انتشرت بعض الشائعات الصحفية تدعي أن إدارة النادي تحاول التوقيع مع مدرب ليفربول الحالي.

وأعرب كلوب عن سعادته باهتمام واحد من أكبر أندية العالم بالحصول على خدماته، لكن في الوقت ذاته، أكد شعوره بالسعادة في ليفربول، نافياً إمكانية رحيله عن الفريق بشكل نهائي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا صن البريطانية “من الرائع أن يتحدث شخص مثل بيكنباور عني بهذا الشكل، لا يوجد أسطورة في ألمانيا مثله”.

وتابع “بايرن حقق الكثير من الإنجازات في آخر 10 أو 15 سنة، لم يرتكب الكثير من الأخطاء، لكنني أشعر بالسعادة في ليفربول، أحب التواجد هنا، هناك فرص كثيرة لتطوير هذا الفريق”.

وأنهى كلوب حديثه “أشعر بثقة كبيرة تجعلني أقول أنني المدرب المناسب لليفربول، لكن في كرة القدم عليك دائماً إثبات نفسك بشكل مستمر”.

#يورجن كلوب #بايرن ميونخ

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