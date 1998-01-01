فيديو.. إنتر يحسم الديربي التاريخي بفوز دراماتيكي على ميلان

وكالات / سما /

تسيد إنتر ميلان ديربي مدينة ميلانو بتحقيقه الفوز على جاره ميلان ، وفي عقر داره – الملعب المشترك – “سان سيرو” ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة ، وقد يكون ديربي ميلانو الذي أقيم مساء اليوم الأحد من أجمل المباريات التي جمعت ميلان مع الإنتر في السنوات الماضية.

وتقدم إنتر ميلان بهدفين في بداية كل شوط ، وافتتح ماتياس فيسينيو التسجيل في الدقيقة الثالثة ، قبل إضافة الهدف الثاني عبر ستيفان دي فري في الدقيقة 50.

وكان النيراتزوري الأفضل خلال مجريات الشوط الأول ، وبداية الشوط الثاني ، لكن ميلان تحسن بعد ذلك ، ليقلص النتيجة عبر تيمو باكايوكو في الدقيقة 57.

وأثناء محاولة الروسونيري للعودة بالنتيجة حصل الإنتر على ركلة جزاء ، ترجمها لوتارو مارتينيز لهدف في الدقيقة 67 ، قبل أن يقلص ماتيو موساكيو النتيجة في الدقيقة 71.

وحاول ميلان بعد ذلك خطف التعادل ، لكنه فشل في ذلك ، ليهدي جاره وغريمه التقليدي المركز الثالث ، وينزل بنفسه نحو المركز الرابع.

وبهذا الفوز رفع الإنتر رصيده إلى النقطة 53 في المركز الثالث ، مقابل 51 نقطة لميلان الرابع.