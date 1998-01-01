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مبابي يرى نفسه لاعباً في ريال مدريد

الإثنين 18 مارس 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يرى نفسه لاعباً في ريال مدريد


وكالات / سما /

أفصح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد مستقبلاً بحسب ما أكده أحد الأشخاص المقربين منه، وذلك بعد أن كان قريباً من ذلك في صيف 2017 عندما قرر الرحيل عن موناكو.

وأوضحت صحيفة “جورنال دو دومانش” أن مبابي أخبر أحد المقربين منه أنه يرى نفسه لاعباً في صفوف الريال بالمستقبل، مشيراً إلى أنه سوف يتخذ هذه الخطوة بالوقت المناسب.

 

ويعد مبابي أحد الأهداف الرئيسية لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، لكن التعاقد معه لن يكون سهلاً في ظل عدم رغبة سان جيرمان بالتخلي عن اللاعب حتى لو تم تقديم عرضاً قياسياً.

وكشف أحد المقربين من مبابي للصحيفة عن ما قاله الأخير عندما انتقل إلى سان جيرمان “إذا ذهبت الآن إلى ريال مدريد في سن 18 عام، فماذا سوف أفعل في سن 23 عام؟”، وأضاف “أرى نفسي ألعب في ريال مدريد”.

وبحسب هذه التصريحات الغير مباشرة، يبدو أن مبابي يخطط للانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل، والسبب وراء عدم انضمامه للفريق في صيف 2017 أنه يريد الوصول للقمة بشكل تدريجي لكي يكون أكثر نضجاً.

#مبابي #ريال مدريد

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