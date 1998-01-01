فيديو.. ميسي ينثر سحره ويقود برشلونة لسحق بيتيس

وكالات / سما /

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق نادي برشلونة لتحقيق انتصار عريض على حساب مضيفه، ريال بيتيس على ملعب بينتو فيامارين بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد.

واجتاز البرسا اختباراً صعباً في الأندلس لحساب الجولة 28 من الدوري الإسباني.

أبو تياجو كان قد تمكن من افتتاح مجال التسجيل من خلال التوقيع على هدف مذهل من ركلة حرة سددها في الزاوية التي يقف بها الحارس باو لوبيز في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول بعد تحصل أرتور ميلو لاعب الوسط البرازيلي على مخالفة على حدود منطقة الجزاء وهو الموقع الذي يعشقه ميسي وسجل من خلاله الكثير من الأهداف من الكرة الثابتة.

ثم أضاف صاحب الـ 31 عاماً الهدف الثاني قبل نهاية أحداث الشوط الأول من أسيست عبقري للويس سواريز وإنهاء أروع من جانب ليو، قبل أن يتكفل الأوروجوياني بإحراز الهدف الثالث بعدما تلاعب بدفاع بيتيس منطلقاً بالكرة من منتصف الملعب.

ولم يهنأ أصحاب الأرض بهدف تذليل الفارق الذي جاء عن طريق لورينزو في الدقيقة 82 من تسديدة جميلة غالطت الحارس تير شتيجن، حيث بصم ميسي على هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه في الدقيقة 85 بلوحة فنية بديعة واستثنائية.

البلوجرانا نجح في استثمار سقوط أتلتيكو مدريد على ملعب أتلتيك بيلباو أمس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، من خلال تحقيق الفوز اليوم وتوسيع فارق النقاط إلى 10 في السباق على لقب لا ليجا.