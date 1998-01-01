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فيديو.. المصري يرشح هدف وادي في سموحة لجائزة بوشكاش

الإثنين 18 مارس 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. المصري يرشح هدف وادي في سموحة لجائزة بوشكاش


وكالات / سما /

رشّح نادي المصري البورسعيدي, الهدف الذي سجله مهاجمه الفلسطيني محمود وادي في شباك سموحة بالدوري المصري, للفوز بجائزة "بوشكاش" كأفضل هدف في عام 2019.

وسجل وادي هدف المصري الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع خلال الفوز على سموحة (4-2)، في الجولة الـ26 من منافسات الدوري المصري.

ونشر النادي البورسعيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للهدف القاتل الذي سجله المهاجم الفلسطيني في شباك سموحة.

وعلّق الحساب على الهدف: "نقدم لكم محمود وادي مرشحنا لجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2019".

كما أشار حساب المصري للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبا إياه بعدم نسيان إدراجه ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة.

يشار إلى أن الهدف الذي سجله وادي في الوقت القاتل من المباراة, جاء من تسديدة قوية من منتصف الملعب في شباك محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، الذي كان متقدما ببعض خطوات.

#بوشكاش #سموحة #المصري البورسعيدي

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