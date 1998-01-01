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فيديو.. منتخب الشاطئية رابعا في كأس أمم آسيا

الإثنين 18 مارس 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. منتخب الشاطئية رابعا في كأس أمم آسيا


بانكوك

خسر منتخب الكرة الشاطئية الفلسطيني أمام نظيره العُماني (1-2) بركلات الترجيح, عقب تعادله (2-2), في لقاء تحديد المركز الثالث لكأس أمم آسيا 2019.

وكان "وطني" الشاطئية يحلم بالحصول على برونزية أمم آسيا, لضمان الصعود لكأس العالم الذي يجري في باراغواي خلال نوفمبر المقبل, لكن طموحاته تبخّرت بالخسارة أمام عُمان.

وسجل هدفي منتخب فلسطين كل من إسلام أبو عبيدة, وفادي العراوي, وفي ركلات الترجيح أحرز ميسرة البواب الكرة الوحيدة, بينما أهدر محمود النيرب وعلاء عطية الكرتين الأخرتين.

ورغم عدم نجاحه في الوصول لمونديال الشواطئ, إلا أن منتخب فلسطين حقق إنجازا تاريخيا بحلوله رابعا على مستوى آسيا, في الوقت الذي غاب فيه عن المشاركات الرسمية منذ 2013.

وكان المنتخب قد حقق 3 انتصارات في دور المجموعات, على تايلاند (5-2), وأفغانستان (3-2), وماليزيا (6-5) تواليا ليصعد لدور الثمانية متصدرا برصيد 9 نقاط, قبل أن يتجاوز لبنان (4-3) في طريقه للوصول إلى نصف النهائي, لكنه خسر أمام اليابان (0-6).

يشار إلى أن أفضل تصنيف لمنتخب فلسطين كان السادس على مستوى آسيا عام 2013, بعد مشاركته في التصفيات التي جرت بالعاصمة القطرية "الدوحة".

#منتخب الشاطئية

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