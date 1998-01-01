فوز كحيل بانتخابات المقاولين بغزة

غزة / سما /

فاز أسامة كحيل برئاسة مجلس إدارة اتحاد المقاولين في قطاع غزة في الانتخابات التي أفرزت أعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين في قطاع غزة للدورة الأولى 2019/2021 حسب القرار لقانون رقم21 لسنة 2018 بشأن مقاولي الانشاءات الفلسطيني.

واعلن الدكتور مفيد الحساينة وزير الاشغال العامة والإسكان فوز كحيل بالمنصب كنقيب للمقاولين بقطاع غزة ونائبا لرئيس اتحاد المقاولين في الضفة وغزة.

وقدم له التهاني وتمنى له ولاعضاء مجلس الإدارة المنتخبين التوفيق في مهمتهم لخدمة المقاولين وقطاع المقاولات.

واعلن محمد الرفاتي رئيس لجنة الانتخابات المركزية لاتحاد المقاولين في قطاع غزة فوز ستة أعضاء في مجلس إدارة اتحاد المقاولين في قطاع غزة وهم عبد الحكيم إسماعيل وعبد الناصر أبو عودة وهاشم سكيك وسعدي سلامة وجهاد الفرا وهاني قاعود .

وأشار الرفاتي الى ان صندوق الاقتراع فتح الساعة الثامنة والنصف صباحا واغلق الساعة السادسة والنصف مساء، حيث بدأت عملية فرز الأصوات فور الانتهاء من عملية الاقتراع ثم إعلان النتائج بحضور وزير الاشغال العامة والإسكان ووكيل وزارة الإسكان المهندس عماد حمادة والمرشحين ومندوبي المرشحين وشخصيات اعتبارية تمثل المؤسسات المختلفة والمستشار القانوني والإعلامي للاتحاد.

وذكر الرفاتي انه قد تقدم 3 مرشحين لمنصب مقعد الرئيس و17 مرشحا لمقاعد عضوية مجلس الإدارة الستة، وقد شارك في عملية الانتخاب 285 ناخبا من اصل 291 ناخبا من اعضاء الهيئة العامة استوفوا شروط الانتخاب والبالغ من بين 407 أعضاء مسجلين في اتحاد المقاولين في قطاع غزة.

يشار الى ان اتحاد المقاولين الذي يضم مئات شركات المقاولات والانشاءات المختلفة التخصصات يعتبر من اهم أعمدة الاقتصاد الفلسطيني ومن اكبر المؤسسات المشغلة للايدي العامة.