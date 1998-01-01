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الاعلان عن مقتل الحاخام العسكري الذي كان مصابا في عملية ارئيل أمس

الإثنين 18 مارس 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلان عن مقتل الحاخام العسكري الذي كان مصابا في عملية ارئيل أمس


القدس المحتلة / سما /

أعلن مستشفى بلينسون الاسرائيلي صباح اليوم عن مقتل الحاخام العسكري احيعاد افينجر الذي كان مصاباً اصابة ميؤوس منها في عملية ارئيل أمس.

​وكان اتينغر وهو من سكان مستوطنة "عيلي" قرب سلفيت، مسؤولًا عن المدرسة الدينية العسكرية في عيلي، والتي خرج منها مجموعة من المستوطنين المجندين في الجيش.

وفيما يلي نبذة عن الحاخام القتيل :" هو المسؤول عن المدرسة العسكرية في مستوطنة عاليه، وهي أحد المدارس الدينية ما قبل العسكرية التي تورد الجنود للجيش وخاصة قادة كبار في الالوية والكتائب المختلفة، ومن بين من تخرجوا على يد هذا الحاخام المستشار  العسكري السابق لليبرمان، وقائد لواء جفعاتي اثناء حرب غزة ٢٠١٤ والمسؤول عن الجمعة السوداء عندما دمر مدينة رفح بحثاً عن جنوده الذين اختفوا تحت الأرض بعد وقوعهم في كمين للمقاومة.

ويعرف عنه أنه من أصحاب الدعوات لشن هجمات عدائية ضد الفلسطينيين والعرب، وأشاد بهجمات الجيش الإسرائيلي في غزة خلال عدة أحداث، كما أعلن في أكثر من مرة دعمه لعصابات تدفيع الثمن، واحتفى بإحراق وقتل عائلة دوابشة.

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