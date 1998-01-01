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سلفيت: مستوطنون ينصبون خيمة على دوار كفل حارس

الإثنين 18 مارس 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت: مستوطنون ينصبون خيمة على دوار كفل حارس


رام الله / سما /

نصب مستوطنون متطرفون صباح اليوم الاثنين، خيمة كبيرة على دوار حارس شرق سلفيت.

ويتواجد اعداد  كبيرة من المستوطنين داخل الخيمة، بحماية جنود الاحتلال، فيما يتخوف المواطنون من أن تكون الخيمة بداية لسلسلة اعتداءات بحق ممتلكاتهم ومنازلهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت يوم امس مداخل كفل حارس، وحارس، ودير استيا، للبحث عن منفذ عملية اطلاق النار التي وقعت بالقرب من مستوطنة "أرئيل" الجاثمة على أراضي المواطنين هناك، وأدت إلى مقتل جندي، وإصابة آخرين، وقامت بالاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة في المناطق القريبة.

كما انتشر عشرات المستوطنين في مفترقات الطرق بمحافظة سلفيت، والشوارع الرئيسة الرابطة مع المحافظات الأخرى، ومفرق "يتسهار" جنوب نابلس، وقاموا برشق المركبات المارة على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.

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