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حزب "ليكود" يتقدم على تحالف "أزرق أبيض" لأول مرة منذ تشكيل التحالف

الإثنين 18 مارس 2019 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب "ليكود" يتقدم على تحالف "أزرق أبيض" لأول مرة منذ تشكيل التحالف


القدس المحتلة / سما /

 أظهر استطلاع حديث للرأي تقدم حزب "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تحالف "أزرق أبيض"، وذلك لأول مرة منذ تشكيل التحالف.

ووفقا لاستطلاع لهيئة البث الإسرائيلي، فإن حزب ليكود سيحصل على 31مقعدا يليه تحالف "أزرق أبيض" بـ 30 مقعدا، في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وأضاف الاستطلاع أن حزب العمل سيحصل على تسعة مقاعد والجبهة العربية للتغيير على ثمانية مقاعد.

وستحصل أحزاب "هيَمين هحَداش" و"شاس" و"ميرتس" و"يهادوت هتوراة" على ستة مقاعد.

ويوضح الاستطلاع تقدم معسكر اليمين على معسكر اليسار بـ 63 مقعدا مقابل 45 مقعدا، وعند إضافة مقاعد الأحزاب العربية يصل معسكر اليسار إلى 57 مقعدا فقط.

وتشكل تحالف "أزرق أبيض" من حزبي "المنعة لإسرائيل" بزعامة بيني جانتس و"هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد لخوض الانتخابات العامة التي ستشهدها إسرائيل في التاسع من نيسان/أبريل القادم.

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