الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا من بلدة بيت أمر، وفتشت عددا من المنازل في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت امر شمالا، واعتقلت المواطن سعيد محمد أبو سارة العلامي، بعد تفتيش منزله.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منازل، عرف من أصحابها: بسام دوفش، وعمار الرجبي، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.