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طقس فلسطين : اجواء ربيعية لطيفة

الإثنين 18 مارس 2019 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : اجواء ربيعية لطيفة


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة
وفي يوم غد الثلاثاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية غلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة
وفي يوم الأربعاء لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود . درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا
وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
وفي يوم الجمعة لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

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