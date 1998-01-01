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المفتي: الاعتداء على الأطفال والنساء والآمنين محرم شرعا

الأحد 17 مارس 2019 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: الاعتداء على الأطفال والنساء والآمنين محرم شرعا


رام الله / سما /

قال محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، اليوم الاحد، إن الاعتداء على الأطفال والنساء والآمنين، محرم شرعا.

وأضاف الشيخ حسين، أن الاعتداء على المواطنين مرفوض بشكل تام ولا يمكن أن يندرج في باب المباح شرعا لأي كان، داعيا حماس إلى الاحتكام إلى شرع الله وعدم الاعتداء على النساء والأطفال والمواطنين الآمنين في بيوتهم.

وأكد على أن الاعتداء على الناس يشوه صورة الاسلام، وعدوان على النفس الآمنة، ولا يجوز ترويع الآمنين، خاصة الأطفال والنساء، ولا يجوز انتهاك حرمات البيوت، وهذه أمور مرفوضة ولا يوجد لها أي مبررات ويجب الكف عن هذه الأعمال.

ودعا مفتي القدس والديار الفلسطينية، حماس إلى الالتزام بالتعليمات، وبالشرف الفلسطيني، مشددا على أنه لا يجوز لأي كان أن يفتي بالدم الفلسطيني أو دم المسلم، والأحاديث الشريفة وكتاب الله وسنة رسوله تمنع إصدار الفتاوى حسب أهواء الناس.

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