بعد تدخل الفصائل.. الشرطة تفرج عن الصحفيين المعتقلين بغزة

غزة / سما/

أفرجت الشرطة في غزة، مساء اليوم الأحد، عن الصحفيين المعتقلين لديها على خلفية الحراك الشعبي"بدنا نعيش"، وذلك عقب تدخل فصائل المقاومة.

وقالت الفصائل في بيانها، إنه "بالتنسيق مع مسؤول العلاقات الوطنية لحركة حماس تدخلت (فصائل المقاومة) لدى الشرطة الفلسطينية في غزة بهدف إطلاق سراح المحتجزين طرفها من الصحفيين، واستجابة لذلك فقد قامت الشرطة مشكورة بإطلاق سراحهم جميعاً.

ودعت كافة العاملين في مجال الصحافة والإعلام باحترام القانون والإلتزام بالمصلحة الوطنية العليا وعدم المشاركة في تأجيج الأمور، وتحري الأمانة والدقة والموضوعية في نقل الأخبار والأحداث.