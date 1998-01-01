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البردويل: غزة ستفشل كل المؤامرات التي تحاك ضد المقاومة

الأحد 17 مارس 2019 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
البردويل: غزة ستفشل كل المؤامرات التي تحاك ضد المقاومة


غزة / سما /

قال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاحد، إن "رجال الضفة الغربية أفشلوا مؤامرة الاحتلال الإسرائيلي ومعاونيه ضد قطاع غزة".

ولفت البردويل في كلمة له عقب مسيرة انطلقت في مدينة غزة ابتهاجا بعملية سلفيت الى أن " غزة ستفشل كل المؤامرات التي تحاك ضد المقاومة الفلسطينية".

وأبرق البردويل بالتحية إلى رجال المقاومة في الضفة الغربية، مشددا على أن المقاومة ستبقى على رؤوس الذين يحاولون العبث بمستقبل القضية الفلسطينية.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الى أن عملية سلفيت اليوم تعتبر تأكيدا على أن المقاومة هي خيار شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت مسيرات قد خرجت في قطاع غزة، عصر اليوم وذلك ابتهاجاً بعملية سلفيت البطولية التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين، بمستوطنة "ارائيل" بين نابلس وسلفيت.

#صلاح البردويل #حماس #غزة #عملية سلفيت

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