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سلفيت: اصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال بلدة الزاوية

الأحد 17 مارس 2019 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت: اصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال بلدة الزاوية


سلفيت /سما/

اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال، مساء اليوم الاحد، بلدة الزاوية غرب سلفيت، وذلك وسط اطلاق الاحتلال لقنابل الصوت والرصاص المطاط.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابين اصيبا بجروح في البطن والقدس جراء اطلاق الاحتلال الرصاص عليهم.

وقال نعيم شقير رئيس بلدية الزاوية، انه ما يقارب 20 دورية تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت البلدة وسط اطلاق لقنابل الصوت والرصاص المطاط اتجاه المواطنين.

 وأشار الى ان جنود الاحتلال قاموا بمداهمة عددا من منازل المواطنين بطريقة استفزازية وذلك عقب عملية ارائيل صباح اليوم.

في السياق، قال محمد الديك رئيس بلدية كفر الديك، ان مواجهات تدور بين شبان وجنود الاحتلال، الامر الذي ادى لاصابة بقنبلة غاز بالوجه نقل على اثرها المستشفى.

واضاف: ان الاحتلال ما زال متواجدا في البلدة ويمنع دخول وخروج المواطنين منها، وان العشرات منهم ما زالوا عالقين بين ديرغسانة وكفر الديك، لافتا الى ان الاحتلال ما زال يعتلي اسطح بعض المنازل.

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