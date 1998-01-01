  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الميزان يقدم بلاغا للنائب العام حول انتهاكات الأجهزة الأمنية في غزة

الأحد 17 مارس 2019 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الميزان يقدم بلاغا للنائب العام حول انتهاكات الأجهزة الأمنية في غزة


غزة / سما /

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاحد، أنه تقدَّم "ببلاغ جزائي إلى النائب العام في قطاع غزة، حول انتهاكات الأجهزة الأمنية لجملة من الحقوق والحريات العامة في القطاع، والمتمثلة في حملة الاعتقالات والاعتداءات بالضرب وانتهاك حرمات المنازل، التي طالت المواطنين والصحافيين والنشطاء والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان".

وأضاف المركز في بيانه، أنه تقدَّم بالبلاغ أيضًا "لقيام الأجهزة الأمنية بإطلاق النار لفض التجمعات السلمية، ومنع الصحافيين من ممارسة عملهم بحرية، واستمرار حملة الاستدعاءات والاعتقالات بحق المواطنين في أماكن متفرقة من محافظات قطاع غزة، ومداهمة المنازل من قبل الأجهزة الأمنية، وتفتيشها دون اتباع الإجراءات القانونية، ومصادرة الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب والمعدات الصحفية دون إذن قضائي، إضافةً إلى احتجاز المواطنين في غير الأماكن الرسمية المخصصة للاحتجاز".

وأكد من خلال البلاغ الذي تقدم به، على أن "الحقوق والحريات العامة مكفولة بموجب القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2002م، وتعديلاته، الذي وفر حماية شاملة لكافة الحقوق والحريات العامة"، في حين أكَّد "على وجوب احترام المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات التعاقدية التي وقعت عليها دولة فلسطين، بعد حصولها على صفة دولة غير كامل العضوية، وأصبحت بموجبها ملزمة باحترام الالتزامات الناشئة عنها، وبالأخص الحريات العامة التي أكد عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعا العام في قطاع غزة، بموجب صلاحياته التي أناطها به القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجزائية، التحقيق مع كل من انتهك أحكام القانون، خاصة مأموري الضبط القضائي وأفراد الشرطة الآخرين ممن تجاوزوا صلاحياتهم، وارتكبوا مخالفات للمعايير القانونية الناظمة لمهامهم.

وطالب المركز إلى "تكثيف الجهود لضمان ممارسة المواطنين/ات للحقوق والحريات الأساسية المكفولة، وإتاحة الحرية للصحافيين/ات، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان لممارسة أعمالهم دون قيود، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين، وإعادة المعدات الصحفية والهواتف النقالة وأية أدوات تم التحرز عليها دون اتباع الإجراءات القانونية".

#مركز الميزان #غزة

الأكثر قراءة اليوم

رابط لفحص الاسماء.. تنويه هام حول صرف مساعدة الـ100$ من المنحة القطرية بغزة

جيش الاحتلال يصادق على خطة لاعادة احتلال قطاع غزة واسقاط حكم حماس

ردود فعل إسرائيلية غاضبة على عملية "أريئيل" .. وهذه أبرزها

اعتقال 5 طلبة من جامعة الازهر.. الحراك الشبابي يدعو لاستمرار الاحتجاجات في غزة

فصائل في غزة: سلاح المقاومة خط أحمر و أي محاولة للتحريض مشبوهة ومرفوضة

جيش الاحتلال يكشف عن الأهداف التي ضربها بغزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

عملية

بالصور.. يديعوت تكشف تفاصيل عملية سلفيت والاحتلال يزعم: اصابة منفذ العملية برصاصة بالكتف

بينت

بينت يطالب بشن حرب شاملة ضد حماس ووقف تدفق الأموال لغزة

85883

ليبرمان : عملية "أريئيل" نتيجة مباشرة لاستسلام نتنياهو أمام غزة

9125205092987640360no

صور .. قتيل اسرائيلي ومصابان في حالة الخطر باطلاق نار جنوب نابلس

محللون اسرائيليون: صواريخ تل ابيب لم تطلق بالخطأ والجيش قرر تأجيل عمليته الكبرى للصيف