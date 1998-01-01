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المدلل: عملية سلفيت امتداد طبيعي للمقاومة بغزة وشعبنا سيقف سداً منيعاً بوجه كل المؤامرات

الأحد 17 مارس 2019 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدلل: عملية سلفيت امتداد طبيعي للمقاومة بغزة وشعبنا سيقف سداً منيعاً بوجه كل المؤامرات


غزة / سما/

أكد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الاحد، أن عملية سلفيت البطولية امتداد طبيعي للمقاومة في قطاع غزة والأراضي المحتلة عام48، لافتا الى أنها جاءت ضمن سلسلة من العمليات البطولية نوعية.

وأضاف في تصريحات صحفية: "إن الشعب الفلسطيني لا يعجزه شيء وأن مقاومته تستطيع أن تخترق كل حصون التنسيق الأمني في الضفة المحتلة الصامدة".

وأردف: "واهم من يعتقد أن التنسيق الأمني سيُحاصر المقاومة أو أن الضفة المحتلة ستترك سلاحها"، مؤكدا على أن العملية رسالة للصهاينة بأن "لا مكان لكم على أرضنا المحتلة".

ولفت القيادي في الجهاد، إلى أننا كأبناء مقاومة نفتخر أن نكون رأس الحربة في وجه المشروع الإسرائيلي، موضحا أن شعبنا سيقف سداً منيعاً في وجه كل المؤامرات، والحصار على قطاع غزة لن يثنينا عن مواصلة أهدافنا وسنواجه كل المتآمرين.

وأشار المدلل، إلى أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها وحتى كسر الحصار.

<span simplified="" "="" style="box-sizing: inherit">وقال القيادي في حركة الجهاد، إن الاحتلال الإسرائيلي يأخذ شرعيته من استمرار المفاوضات والتنسيق الأمني، مضيفا: واهم من ينتظر بأن يُعطيه الاحتلال دولة، أو ينتظر من أن تنصره الشرعية الدولية عبر المفاوضات.

#المدلل #الجهاد الاسلامي #عملية سلفيت

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