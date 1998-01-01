مستوطنون يهاجمون عصيرة القبلية جنوب نابلس

نابلس / سما /

قام المستوطنون، اليوم الاحد، بسلسلة اعتداءات في عدة مناطق جنوب مدينة نابلس، وذلك في اعقاب عملية الطعن واطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة "ارئيل".

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين انتشروا على طول طريق "يتسهار" وعند حاجز حوارة جنوب نابلس، ورشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة.

و هاجم العشرات من مستوطني مستوطنة "يتسهار" منازل المواطنين عند الأطراف الشرقية لبلدة عصيرة القبلية، ورشقوها بالحجارة.

وتصدى أهالي البلدة للمستوطنين، واشتبكوا معهم، وتدخلت قوات الاحتلال التي أطلقت الاعيرة المعدنية وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع حالات اختناق في صفوف الاهالي.