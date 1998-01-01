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جيش الاحتلال يكشف هوية الجندي القتيل في سلفيت

الأحد 17 مارس 2019 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يكشف هوية الجندي القتيل في سلفيت


القدس المحتلة / سما /

 كشف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن هوية الجندي القتيل بعملية سلفيت على يد شاب فلسطيني بعد أن طعنه وخطف سلاحه على مفترق مستوطنة "ارئيل" ما بين سلفيت وجنوب نابلس .

ووفقا للناطق باسم الجيش، فإن الجندي هو غال كيدمان (19 عاما) من عناصر كتيبة المدفعية 334، ويقطن في مدينة بئر السبع، جنوب "إسرائيل".

وأشار الناطق باسم الجيش، الى أن الجندي تم ترقيته لرتبة رقيب تكريما له بعد مقتله، لافتا إلى أنه سيتم تشييع جنازته بدون تغطية إعلامية.

ونوه الناطق باسم جيش الاحتلال،  إلى أن جنديا آخرا أصيب بجروح بالغة في الهجوم ذاته ولا زال يتلقى العلاج.

#جيش الاحتلال #الجندي القتيل #عملية سلفيت

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