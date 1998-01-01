خلال لقاء جمعهما.. "فتح" و"الديمقراطية" تبحثان الحكومة والانتخابات

رام الله / سما /

عقد اجتماع قيادي بين قيادة حركة وقيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، لمناقشة الأوضاع الفلسطينية ومتطلبات مواجهة استحقاقات سياسية وتحديات كبرى يفرضها التصدي لصفقة القرن, والهجوم الإسرائيلي- الأميركي على حقوق شعبنا وقضيته الوطنية.

و ضم وفد حركة فتح أعضاء اللجنة المركزية: محمود العالول نائب رئيس حركة فتح و محمد اشتية وعزام الأحمد, فيما ضم وفد الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة ورمزي رباح وحلمي الأعرج عضوي المكتب السياسي.

وأكدت الجبهة، على الأولوية القصوى للحلول التي تمكن من الخروج من الأزمة الفعلية التي يعيشها الوضع الفلسطيني, وفي مقدمتها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني بانتخابات شاملة للرئاسة و للمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل.

أوضح وفد الجبهة، لقيادة فتح أسباب امتناع الجبهة عن المشاركة بالحكومة, وأعاد التأكيد على موقفها الداعي لتشكيل حكومة انتقالية تحظى بتوافق وطني من الجميع، وتقوم بالإعداد لانتخابات جديدة في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة للمجلس التشريعي والرئاسة وبمشاركة الخارج للمجلس الوطني الفلسطيني.

وأكدت، على ضرورة أن يقترن التغيير الحكومي مع تصويب الوضع في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها, واستعادة علاقات الائتلاف والشراكة في صنع القرار، وفي المقدمة العمل على تطبيق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني, باعتبارها تشكل الأساس لبرنامج القاسم الوطني المشترك الكفيل باستنهاض عوامل القوة في مواجهة الاحتلال وسياسة الإدارة الأميركية المعادية.

وجرى خلال الاجتماع، الاتفاق على مواصلة الحوار حول هذه القضايا ثنائياً وفي الإطار الوطني الشامل.