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بطلب اسرائيلي.. برلين تطرد ناشطة فلسطينية وتلغى مؤتمر لمناصرة الحقوق الفلسطينية

الأحد 17 مارس 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطلب اسرائيلي.. برلين تطرد ناشطة فلسطينية وتلغى مؤتمر لمناصرة الحقوق الفلسطينية


برلين /سما/

ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن السلطات الألمانية قررت الغاء مؤتمراً كان من المتوقع عقده في العاصمة برلين لمناصرة الحقوق الفلسطينية، اضافة الى الغاء تاشيرة لناشطة فلسطينية سبق ان منحتها اياها.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن السلطات الألمانية استجابت لطلب الاحتلال الإسرائيلي بمنع عقد مؤتمر مناصر للحقوق الفلسطينية في العاصمة برلين، وإلغاء تأشيرة سبق أن منحتها لناشطة الفلسطينية "رسمية عودة".

وأضافت الصحيفة، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ ألمانيا أن عودة شاركت في هجوم بالقدس عام 1969 قتل فيه إسرائيليان، وتم اعتقالها وإدانتها والحكم عليها بالسجن مدى الحياة، قبل إطلاق سراحها عام 1979، في صفقة تبادل أسرى.

وكانت عودة ستشارك في مؤتمر لمنظمة "صامدون"، المؤيدة للحقوق الفلسطينية، حيث تقول "إسرائيل" إن أعضاء في "صامدون"، ناشطون أيضاً في "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ورفض العقوبات عليها (BDS)".

وذكرت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية في بيانها أمس، أن القرار اتخذ "بفضل الضغط الذي مارسه وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان، وسلسلة من المنظمات اليهودية في ألمانيا، وخاصة احتجاج السفير الإسرائيلي لدى برلين".

ويدعي الاحتلال الإسرائيلي أن الناشطة عودة شاركت في هجوم بسوق "محانيه يهودا"، في قلب القدس عام 1969، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 9 آخرين، وحكم عليها عام 1970 بالسجن مدى الحياة، وقضت نحو 10 سنوات في الأسر، قبل أن تخرج ضمن صفقة تبادل أسرى بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و"إسرائيل" التي اشترطت إبعاد عودة، هي وعدد آخر من المحررين والمحررات في الصفقة.

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