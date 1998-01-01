النقابة: 36 انتهاكا من قبل الامن بغزة بحق الصحفيين خلال 48 ساعة

رام الله / سما /

قالت نقابة الصحفيين، اليوم الاحد، إنها وثقت وفق الافادات التي وصلت إليها، 36 انتهاكا من قبل أجهزة حماس، بحق الصحفيين في قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين.

وأضافت النقابة في بيان صحفي، ان من بين الانتهاكات 17 حالة اعتقال أفرج عن 10 وما زال 7 منهم رهن الاعتقال، و7 حالات اعتداء بالضرب والاستيلاء على أجهزة خلوية ومعدات عمل صحفي .

وأشارت إلى أن 12 صحفيا وصحفية تلقوا بلاغات استدعاء وتهديد وفرض الاقامة الجبرية، كما سجلت 6 حالات استدعاء، و4 حالات تهديد، و2 حالة فرض اقامة جبرية في المنزل لمدة أربعة أيام.

واستنكرت النقابة، استمرار الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة حماس بحق الصحفيين في قطاع غزة ومواصلتها اعتقال الزملاء واستدعاء آخرين.

وقالت، إن الزميل الصحفي أسامة الكحلوت ما زال معتقلا منذ أربعة أيام في ظروف صحية صعبة نتيجة الاعتداء عليه من قبل أجهزة حماس، كما اعتقلت مساء امس الصحفي إيهاب فسفوس الذي يعاني من أزمة قلبية .

وجددت النقابة مطالبتها حركة حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الصحفيين الذين ما زالوا رهن الاعتقال في سجونها، وهم: أحمد سهمود، وماجد قديح، وإيهاب فسفوس، وجمعة دلول، ومصطفى الدحدوح، وأحمد الشنباري، وأسامة الكحلوت.

ودعت النقابة كافة الزملاء الذين يتعرضون إلى الانتهاكات التواصل مع اللجنة التي شكلتها النقابة، على الأرقام التالية:

نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر 0595600600

نائب النقيب تحسين الاسطل 0595900369

محمد اللحام/ لجنة الحريات "الضفة "0599294200

رامي الشرافي/ لجنة الحريات "غزة"0599601014

بسام درويش 0599701568 غزة

مدير النقابة الضفة يوسف محارمة 0599878232

مدير النقابة غزة لؤي الغول 0599738887

مدير العلاقات العامة بالنقابة سحر نصار 0592620069