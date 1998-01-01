أبو دياك يبحث مع السفير الياباني دعم مؤسسات قطاع العدالة

رام الله / سما /

بحث علي أبو دياك وزير العدل، اليوم الاحد، مع السفير الياباني في فلسطين تاكيشي اوكوبو، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مؤسسات قطاع العدالة.

وتناول اللقاء مناقشة احتياجات الطب الشرعي وإمكانية الاستفادة من الدعم الياباني لتطوير الطب الشرعي.

وأكد أبو دياك عمق العلاقات الثنائية والتاريخية الفلسطينية اليابانية، مشيدا بدعم اليابان لحقوق شعبنا المشروعة والعادلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، ودعمها المستمر لمواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وقال: "نعمل على مأسسة العلاقة بين البلدين، وتوثيقها من خلال مذكرات التفاهم والاتفاقيات، والتواصل مع مؤسسة "جايكا" للتدريب".

بدوره، أكد السفير اوكوبو موقف بلاده الداعم لعملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين الشعبين الصديقين، مشددا على مواصلة الحكومة اليابانية تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية.