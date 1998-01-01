  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مطالبة اسرائيل بإلغائه.. الاردن يرفض قرار اسرائيل بإغلاق باب الرحمة

الأحد 17 مارس 2019 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبة اسرائيل بإلغائه.. الاردن يرفض قرار اسرائيل بإغلاق باب الرحمة


عمان /سما/

أعربت وزارة الخارجية الاردنية، اليوم الاحد، عن رفض المملكة وإدانتها لقرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الوزارة، أن القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي.

وشددت، على أن مبنى باب الرحمة يعتبر جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما، وأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقاً للقانون الدولي.

وطالبت الاردن، إسرائيل بإلغاء هذا القرار، وحمّلتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك ورفضت أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم.

الأكثر قراءة اليوم

ابو دقة يكشف لـ "سما" تفاصيل اجتماع الفصائل بغزة ولا مبررات لغياب حماس ودعوات لمصر بالتدخل

رابط لفحص الاسماء.. تنويه هام حول صرف مساعدة الـ100$ من المنحة القطرية بغزة

صحيفة: لقاء سري بين رئيس الشاباك وحماس في القاهرة والحركة تنفي

النائب يحيى موسى : الفصائل "شايفة العمى وبتتعامى"

لليوم الثالث : اصابات وإعتقالات في صفوف المتظاهرين ضد غلاء المعيشة

مظاهرات في غزة ضد عقوبات السلطة والغلاء وفرض الضرائب

جيش الاحتلال يكشف عن الأهداف التي ضربها بغزة

الأخبار الرئيسية

85883

ليبرمان : عملية "أريئيل" نتيجة مباشرة لاستسلام نتنياهو أمام غزة

9125205092987640360no

صور .. 3 قتلى واصابات خطيرة جدا باطلاق نار جنوب نابلس

محللون اسرائيليون: صواريخ تل ابيب لم تطلق بالخطأ والجيش قرر تأجيل عمليته الكبرى للصيف

صحيفة عبرية تزعم: مصر لن تتدخل في حال شنت إسرائيل عملية عسكرية بغزة

جيش الاحتلال يصادق على خطة لاعادة احتلال قطاع غزة واسقاط حكم حماس