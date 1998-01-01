مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق يطا

الخليل / سما /

هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح وبحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، منازل المواطنين في التواني شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور ، إن العشرات من مستوطني "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، هاجموا منازل المواطنين المحاذية للمستوطنة، ورشقوها بالحجارة، ووجهوا الشتائم للمواطنين، وعرف من اصحابها: موسى جبريل ربعي.

وأضاف ان عشرات المستوطنين من مستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، هاجموا مركبات المواطنين المارة على الشارع الاستيطاني رقم "60" بالحجارة، وعطلوا حركة المركبات بالمكان.