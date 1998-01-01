عشراوي تؤكد على العلاقات المميزة بين الأردن وفلسطين في مواجهة التحديات المشتركة

رام الله / سما /

استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الأحد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية السيد محمد أبو وندي، وبحثت معه آخر التطورات السياسة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكدت عشراوي بداية اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، على عمق العلاقات التاريخية والمميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، وأشادت بموقف الأردن الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.



كما تم بحث الأوضاع الفلسطينية الداخلية بما في ذلك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة الفلسطينية الجديدة وأهمية إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام ووقف التدهور الداخلي وضرورة معالجة متطلبات الارتقاء بالوضع الفلسطيني الداخلي على ضوء التحديات الخارجية.



من جهة أخرى جرى استعراض الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض والتصعيد المتواصل في المسجد الأقصى ومحيطه والهجمة المتصاعدة على الأماكن المقدسة وآخرها قرار محكمة الاحتلال إغلاق مبنى باب الرحمة في تحد متعمد للعالمين العربي والإسلامي وللقرارات والقوانين الدولية، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية وبعض الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن المنطقة والعالم أجمع.



من جانبه، أكد السفير أبو وندي على التزام الأردن تجاه القضية الفلسطينية ومتطلبات السلام العادل بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما وشدد على مواصلة الأردن تحمل مسؤولياته تجاه القدس والمقدسات.



وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على المصير المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين كما وشددا على استمرار التعاون الدائم والتنسيق والتواصل في جميع المجالات.