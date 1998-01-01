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الاحتلال يخطر منازل مأهولة وقيد الانشاء بالهدم جنوب شرق بيت لحم

الأحد 17 مارس 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من منازل المواطنين المأهولة قيد الانشاء بالهدم، في منطقتي "خلة النحلة" و"خلة القطن" جنوب شرق بيت لحم .

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقتي خلة النحلة والقطن، وقاموا بتسليم مواطنين اخطارات بهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، بلغت سبعة منازل منها مأهول واخرى قيد الانشاء، عرف من بين اصحابها احمد اسماعيل  مزهر، ومحمد يحيى عايش.

وقال مزهر ، إنه تم اخطارهم سابقا بوقف البناء وعليه قمنا بفتح ملف ترخيص للبناء، دون اعطاء الموافقة حتى الآن .

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