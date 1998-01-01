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إصابة حاخام متطرف في عملية سلفيت

الأحد 17 مارس 2019 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة حاخام متطرف في عملية سلفيت


القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، أن حاخام متطرف يدعى احيعاد اتينغر (47 عاما) من سكان مستوطنة عيلي قرب سلفيت، أصيب بجروح حرجة في العملية التي نفذت صباحا.

وكان اتينغر مسؤولا عن المدرسة الدينية العسكرية في عيلي، والتي خرج منها مجموعة من المستوطنين المجندين في الجيش.

ويعرف عنه أنه من أصحاب الدعوات لشن هجمات عدائية ضد الفلسطينيين والعرب، وأشاد بهجمات الجيش الإسرائيلي في غزة خلال عدة أحداث، كما أعلن في أكثر من مرة عن دعمه لعصابات تدفيع الثمن، واحتفى بإحراق وقتل عائلة دوابشة.

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