  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

اعتقال مغربي أشاد بجريمة نيوزيلندا

الأحد 17 مارس 2019 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال مغربي أشاد بجريمة نيوزيلندا


وكالات / سما /

أفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية السبت أن الشرطة أوقفت شابا من مدينة فاس بتهمة "الإشادة بأعمال إرهابية".

الشاب البالغ من العمر 19 عاما أبدى تأييده لمرتكب مجزرة مسجدي نيوزيلندا والتي راح ضحيتها الجمعة أكثر من 50 شخصا.

وفي تدوينة له على فيسبوك، يضيف بيان الداخلية، عبر الشاب المدان عن إشادته بالعمل الذي أقدم عليه القاتل برينتوت تارانت وطلب بإطلاق سراحه عبر هاشتاغ أطلقه هو وسارعت إدارة فيسبوك بحذفه، حسبما أوردت عناوين صحافية من المغرب.

بيان الداخلية أكد من جهة أخرى إحالة المتهم إلى قاضي التحقيق، للتحقيق معه "تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب".

وقالت متحدثة باسم شركة "فيسبوك" في نيوزيلندا، ميا غارليك، إن الفيديوهات التي أظهرت إطلاق النار في مدينة "كرايست تشرش" قد تم حذفها بقرار من إدارة فيسبوك.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية سبق أن اعتقلت العديد من الشبان بسبب تدوينات دعت للقتل أو أشادت بأعمال إرهابية، مثلما وقع خلال حادثة مقتل السفير الروسي بتركيا، أو ذبح السائحتين الإسكندنافيتين في إقليم الحوز بالمغرب قبل نحو شهرين.

#مغربي #الشرطة

الأكثر قراءة اليوم

ابو دقة يكشف لـ "سما" تفاصيل اجتماع الفصائل بغزة ولا مبررات لغياب حماس ودعوات لمصر بالتدخل

رابط لفحص الاسماء.. تنويه هام حول صرف مساعدة الـ100$ من المنحة القطرية بغزة

صحيفة: لقاء سري بين رئيس الشاباك وحماس في القاهرة والحركة تنفي

النائب يحيى موسى : الفصائل "شايفة العمى وبتتعامى"

لليوم الثالث : اصابات وإعتقالات في صفوف المتظاهرين ضد غلاء المعيشة

مظاهرات في غزة ضد عقوبات السلطة والغلاء وفرض الضرائب

جيش الاحتلال يكشف عن الأهداف التي ضربها بغزة

الأخبار الرئيسية

85883

ليبرمان : عملية "أريئيل" نتيجة مباشرة لاستسلام نتنياهو أمام غزة

9125205092987640360no

صور .. 3 قتلى واصابات خطيرة جدا باطلاق نار جنوب نابلس

محللون اسرائيليون: صواريخ تل ابيب لم تطلق بالخطأ والجيش قرر تأجيل عمليته الكبرى للصيف

صحيفة عبرية تزعم: مصر لن تتدخل في حال شنت إسرائيل عملية عسكرية بغزة

جيش الاحتلال يصادق على خطة لاعادة احتلال قطاع غزة واسقاط حكم حماس